Kis túlzással mondhatjuk, nincs olyan család, ahol ne kerülne hal a karácsonyi ünnepi asztalra. Így nem meglepő, hogy Magyarországon a halfogyasztás ilyenkor ugrásszerűen megnő.

A napokban lapunk beszámolt róla, hogy a költségek emelkedése a halgazdaságokat sem kímélte. Emelkedtek a takarmány, az üzemanyag és az energia árak is, és nem utolsósorban az aszályos időjárás is sújtotta a halgazdaságokat – Baranyában több horgásztó is kiszáradt. Az energiaárak emelkedése és az aszály miatt a becslések szerint akár 30-40 százalékkal nőhet a hal ára a tavalyi évhez képest.

Körbenéztünk a pécsi vásárcsarnokban, mennyibe kerülnek a különböző halak.

Tavaly egy kiló pontyért 1590 forintot fizettünk, idén ez az ár már most egy ezressel emelkedett, míg egy kiló harcsaszelet kétezer forinttal lett drágább a tavalyihoz képest, jócskán átlépte az ötezer forintot.

– A legtöbben a pontyot keresik

– mondta az eladó a csarnokban. Miközben beszélgettünk több vásárló is érkezett, volt, aki csak az árakat nézte, de volt azért, aki vitt haza uszonyost.

Magyarországon az évek alatt lassan emelkedett a halfogyasztás. Míg 1990-ben 2,5 kiló halat fogyasztott el átlagban egy magyar ember, addigra ez 2020-as évekre 6,5 kilóra emelkedett. A világátlag halfogyasztásban 18-22 kilóra tehető, az első helyen a japánok állnak, akik egy év alatt 70 kilót fogyasztanak el.