Az intézmény számára a baranyai termelők által felajánlott jótékony mézeket november 17-én adta át Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke és May Gábor, az OMME Baranya megyei méhészeti szaktanácsadója.

A már hagyománynak számító Baranya méze címért is versenybe szállnak idén is a termelők. Ennek keretében gyűjtik be azokat a mézzel teli üvegcséket is, amit aztán a Pécsi Regionális Vérellátó Központnak ajánlanak fel. Őri László az átadó során elmondta, hogy ez a verseny nem csak arra érdemes, hogy a helyi termelők összejöjjenek és közösséget teremtsenek, hanem arra is, hogy jótékony céllal tudjanak segíteni a természet egészséges adományával, a mézzel. Ez a megmérettetés teszi lehetővé, hogy a Mézes csütörtök akció 2016 óta megvalósulhasson. A mézátadón jelen volt Dr. Dezsőné dr. Siba Krisztina, a Pécsi Regionális Vérellátó Központ régióigazgató főorvosa, aki ezekkel az akciókkal kapcsolatban osztotta meg azt, hogy ezek a különleges napok már 587 véradót hoztak és 1446 beteget sikerült az ekkor vett vérekkel megmenteni.

Fotós: Laufer László

Ez az akció illeszkedik a Baranya Megyei Önkormányzat azon célkitűzései közé, amellyel az embereket tudatosabb fogyasztásra ösztönöznék. Szeretnék elérni, hogy a helyben termett, jó minőségű élelmiszereket a mindennapok során is keressék a vásárlók és életükbe építsék.

May Gábor köszönetet mondott a termelőknek ezért a mézes jótékonykodásért, amivel a véradást segítik. Valamint az önkormányzat felé is háláját fejezte ki, amiért hozzájárulnak a Méz verseny megvalósulásához. Záráskét mindenkinek mézes napot kívánt nem csak a véradás napjára, hanem minden egyes napra a téli időszakban.