Azt is megtudtuk, a rezsiköltségeket illetően éves szerződés áll fenn a fürdő és a szolgáltatók között, így december végéig a közműszolgáltatások díja változatlan, a drasztikus emelkedés 2023 januárjától várható, de erről konkrét információ még nem ismert. Ugyanakkor a fürdő által kézhez kapott számlákon feltüntetett egyéb járulékos költségelemek, rendszerhasználati díjak már most havi közel 20 százalékos emelkedést mutatnak. A tisztántartáshoz és az üzemeltetéshez szükséges vegyszerek, papíráruk költsége is hasonló mértékben növekednek.

Folytatódnak a vendégek körében igen népszerű éjszakai fürdőzések is. A következő alkalom december 10-én, szombaton lesz. A strandszezon végét követően is nyitva van egész évben két kültéri medence. Bár a látogatottság ilyenkor az évszakváltásból fakadóan alacsonyabb, mint nyáron, az elkötelezett fürdőzők örömmel érkeznek ősszel és télen is, hogy felmelegedjenek a gyógyvízben.

Elkezdték a napelemek felszerelését

Jó hír, hogy elkezdődött a fürdőben a napelemes rendszer telepítése. Az európai uniós TOP-pályázat keretén belül elnyert 44 millió 726 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatás segítségével megvalósuló beruházás segíti az önkormányzati intézmény működési költségeinek csökkentését. Emellett a hazai és európai uniós környezetvédelmi és klímapolitikai szempontok érvényesülése terén is előrelépést jelent. A háztartási méretű fotovillamos rendszer kiépítése előmozdítja a fürdő hatékonyabb energiafelhasználását és racionálisabb energiagazdálkodását. A Széchenyi Terv Plusz programban megvalósuló fejlesztés részeként a fürdő akadálymentesítése is tovább bővül. A bejárati ajtót automatizálják, a hozzá vezető rámpa mellé korlát kerül, a meglévő akadálymentes mosdókat és zuhanyzókat korszerűsítik, illetve két akadálymentes parkolót is kijelölnek. Hosszú távú cél az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése is. A projekt befejezését 2023 végére tervezik.