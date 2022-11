A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyarok Kenyere Alapítvány szerda este a bólyi Roth Pincészetben tartotta hagyományos adományozó ünnepségét, hogy a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében összegyűlt lisztadományt jelképesen átadja a támogatott szervezeteknek.

Rittlinger József, a NAK baranyai elnöke elmondta, idén ismét több búza gyűlt össze, Baranya megyében több mint 47 tonnányit ajánlottak fel a gazdálkodó szervezetek és magán gazdálkodók, amely mennyiségből 26 tonna liszt lett.

– Összesen 15 tonna maradhatott a helyi szervezeteknél, de öt tonnát a nagy szárazság miatt felajánlottunk a Békés megyei gazdatársaknak, melyet két héttel ezelőtt meg is kaptak és ki is osztottak az érintetteknek. Baranya megyében a tavalyihoz képest több búzát ajánlottak fel a gazdálkodók, annak ellenére, hogy nálunk is nagy szárazság volt, amely rányomta itt is a bélyegét a termésmennyiségre – mondta. A megyei elnök hozzátette, a kiszállítás novemberben megkezdődik, és december első hetéig minden támogatott szervezethez odaér a lisztadomány.