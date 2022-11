Pécsen már haladó hagyományokkal rendelkezik az infokommunikációs jog oktatása, amely már 20 éve a tanrend részét képezi az Állam- és Jogtudományi Karon. Az elmúlt időszakban ennek a területnek az oktatása és a kutatása a Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi csoportja keretén belül zajlott. Az új tanszéken a technológia jog egy szélesebb látkört fog lefedni.

Így a technológiai változásokhoz kapcsolódó jogi témák, mint például a biotechnológia okozta kihívások kutatása is fontos részét alkotja majd a tanrendnek. Mindemellett az energiajog is nagy szerepet fog kapni az oktatásban, így nem meglepő, hogy ez a kifejezés az új tanszék nevében is szerepel. Ez a jogi terület mindennapjaink mellőzhetetlen elemévé vált az utóbbi időben. Ezen az ágon bekövetkező folyamatos kihívások és változások szabályozása egyre több irányba mutató problémakörrel szembesíti a jogásztársadalmat.

Ennek az új tanszéknek a létrehozása határozottan világossá teszi az egyetem elkötelezettségét ezen témák iránt. Az új egység három főállású munkatársa, dr. Szőke Gergely László adjunktus, mint tanszékvezető, dr. Hohmann Balázs adjunktus és dr. Biró Zsófia tudományos segédmunkatárs. Mellettük ez a részleg két ösztöndíjas PhD hallgató, dr. Kollár Gergő és dr. Puskás Tamás munkájára, valamint dr. Zámbó Alexandra Erzsébet, a tanszék életébe napi szinten is bekapcsolódó óraadó és számos külső szakértő, többek között dr. Jóri András címzetes egyetemi docens közreműködésére támaszkodhat.