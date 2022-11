A bevásárlóközpontok szórólapjain korábban akciós tojást is hirdettek, de most egyikben sem találtunk ilyet, pedig többet is átlapoztunk. Nem meglepő, mivel a tojás a KSH legutóbbi jelentése szerint 53,7 százalékkal lett drágább, mint egy évvel korábban, így az embereket azzal kevésbé lehet becsábítani az üzletekbe, hogy az akciós tojás ára száz forint felett van.

Péntek délelőtt megnéztük mi a helyzet a pécsi vásárcsarnokban a tojásfronton. A bejárásunk során azt tapasztaltuk, hogy átlagban, a tojás méretétől függően, 85 és 95 forint között mozgott darabja. Megtaláltuk a legolcsóbbat is, 71 forintost, az S méretűt, vagyis a legkisebbet.

– Házi tojást árulok, S mérettől az XL-ig. A legkisebbek a legolcsóbbak, 71 forintosak, a legdrágábbat, az óriásokat 96 forintért kínálom – mondta egy középkorú nő a vásárcsarnokban. – A kisebbeket a sütéshez, tészták elkészítéséhez viszik, míg az XL-ből egy kiadós rántottát szoktak készíteni – említette az eladó.