Kiemelkedő sikerrel zárult a hét végén az I. Szentlőrinci Nemzetközi Pálinka és Párlat Fesztivál. A Brantner-Koncz Műemlékház Működését Támogató Alapítvány által szervezett esemény hagyományt teremthet a kisvárosban, ahol már az első alkalommal nagy érdeklődés fogadta a rendezvényt.

A tízfős zsűri 151 beküldött mintát bírált, pálinka és párlat kategóriában is érkeztek nevezésesek – Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Szlovéniából, Szerbiából, Romániából és Lengyelországból is. A fesztivált kulturális műsor gazdagította, a résztvevők pedig dr. Koncz Miklós egykori főszolgabíró pálinkát rejtő lócáját is kipróbálhatták.

Forrás: Nagy Csaba Hivatalos Facebook oldala

Ahogy korábban megírtuk, egyúttal a Baranya megye méze elismerés nyertesét is kihirdették.

A díjakat Nagy Csaba országgyűlési képviselő és dr. Őri László megyei elnök adták át.

A házigazda település képviselői mindkét területen kitettek magukért, a legjobb hazai Oberitter Tibor földieper pálinkája, a teljes mezőny legjobbja Mézner József birs pálinkája lett.