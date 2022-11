– Több gazdálkodó állt át az őszi gyomirtásra, amelyeket már be is fejeztek, ezen kívül még néhányuknak a szántások, mélylazítások vannak vissza, de ezeket már nem számottevő területeken végzik – mondta a megyei elnök. Hozzátette, most már várják a hidegebb időt, hiszen a vírushordozó bogarak –3 fokban már elpusztulnának, így nem kellene kényszervédekezést végezniük a gazdálkodóknak. Idén ősszel egyébként repcét 10345 hektáron vetettek, őszi árpa 21140, őszi búza 61732, rozs 1160, tritikálé pedig 2525 hektáron került a földbe Baranya megye területein. Az őszi vetések 90 százaléka eddig egyébként összességében nagyon jó képet mutat, de mint mindig, a következő hetek időjárása azonban sokat alakíthat a vetések állapotán.