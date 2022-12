Ugyancsak egységes képet mutatnak a munkaerőhiány és a fluktuáció, elvándorlás statisztikái. Eszerint ma az országban gépészekre, elektronikai és építőipari, továbbá vendéglátó szakemberekre (szakács, pincér) a legnagyobb a kereslet – a megkérdezett cégek fele kínál e pozíciókban azonnal betölthető állásokat.

Az már további elemzésre is okot adó tapasztalat viszont, hogy sem a fiatalok szakmai utánpótlás-képzésében és pályaorientációjában, sem a szakma nélküli felnőttek duális képzésében nem vesz, és nem is tervez részt venni a válaszadó cégek fele. Ők inkább a betanítására, belső képzésekre helyezik a hangsúlyt. Ami persze nem pont azt a kompetenciaszintet eredményezi, mint az iskolai szakképzések – így aztán a kört, úgy tűnik, sok esetben maguk a munkáltatók zárják be maguk körül.

A felmérés részletes eredményei és statisztikái megtekinthetőek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) honlapján is.



A megfelelő képzettség hiánya a gond Baranyában is



Az országos felmérés eredményei szinte teljes egészében levetíthetőek a baranyai helyzetre is – erősíti meg kérdésünkre Piacsek László, a PBKIK humánerőforrás-fejlesztési projektirodájának vezetője. Meg is erősítve azokat egy korábbi saját vizsgálatuk tapasztalataival, amely szerint a frissdiplomás fiatalokkal szemben a munkáltatók legfőbb problémája, hogy az iskolapadokban megszerzett, főként elméleti tudásuk nagyon távol áll a munkahelyek valós követelményeitől. Még inkább igaz ez a fiatalok saját irreális elvárásaira a munkáltatóktól – ebből kifolyólag mindkét oldal érdeke a munkaerőpiac valós igényeire alapozott, a jelenleginél sokkal gyakorlatiasabb alapképzés.