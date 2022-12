A témáról dr. Gallai Sándorral, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola vezetőjével, illetve Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójával beszélgetett az MCC egyetemi programjának jogász hallgatója, Balku Édua Julianna.

– Magyarország és több szomszédos állam EU-hoz való csatlakozása nem jelentett megoldást a kisebbségek, így a külhoni magyarok jogainak érvényesítése terén, mint ahogy azt a hazai baloldal várta. Ám ők konfliktuskerülő politikát folytattak. A jobboldal viszont támogatta a Magyarok Világszövetsége kezdeményezését főképp a nemzeti egység megteremtése érdekében

– mondta Gallai Sándor a népszavazás kiírásának okaira kitérve.

A beszélgetés során többek között az is elhangzott, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta több téves információ is napvilágot látott, miszerint Ukrajna területi felosztását követően Magyarország igényt tartana a kárpátaljai területekre. Móczár Gábor azonban ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a magyar kormány tiszteletben tartja a szomszédos országok területi egységét, Ukrajna kapcsán is határozottan jelezte, hogy nincs területi igénye – az ellentétes állítások negatív hangulatkeltés termékei.