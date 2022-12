20221203 Gyula Az év kiváló magyar méze verseny második körös zsűrizését tartották szombaton Gyulán. Az országos szinten is kiemelkedő megmérettetésre rekordszámú, 448 mintát küldtek be idén, amelyek közül mintegy hatvan került be a második körbe. Képen: Karádiné Dudás Magdolna mézlaboratóriumi szakember, Fekete Sándor mézkereskedő

Fotós: Für Henrik