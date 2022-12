Amint arról az új program előnyeit Piacsek László humánerőforrás-fejlesztési projektiroda-vezető sorolja, az egyéni tanácsadás az alaposabb helyzetértékelésre építve sokkal konkrétabb irányokat tud kijelölni. A hozzájuk forduló gyerekek – és a kisebbekkel szülők – egy részénél messzebbről indulva, ha elképzelésük sincs a folytatásról, míg a másik véglet, amikor egy érettségiző lánynak saját részletes tervei felvázolása után valójában csak egy megerősítő, biztató szóra volt szüksége.

És e kettő között természetesen a legszélesebb kívánságskálával, amelynek keretében a személyes találkozón a gyermek, a szülő és a pályaorientációs tanácsadó együtt beszélik meg a terveket, célokat, így sokkal megalapozottabb és biztosabb döntést tudnak hozni a fiatalok. Eligazítva őket a gyakran változó, szerteágazó képzési rendszerek között, bemutatva a különféle iskolatípusok, szakmai és szakképesítések, egyetemi szakok követelményeit, előnyeit, erősségeit.

Mindezt természetesen a jelentkező képességeihez, céljaihoz igazítva. Még fontosabb, hogy már a leendő iskolából kivezető utat is megmutatva az adott szakma munkaerőpiaci kilátásait is felvázolják, hiszen jól ismerik a különféle szakmákat és lehetőségeket, emellett rálátnak a munkaerőpiacra is annyira, hogy tisztában legyenek egy szakma tíz éven belül várható sorsával.