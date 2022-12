Van olyan is, aki szívesen választja ebben az időszakban a Magyar Postát. Sokan megjegyezték, hogy a Magyar Posta szolgáltatásai közül a karácsony közeledtével az MPL csomagautomata szolgáltatást részesítik előnyben, mert félnek, hogy a cég nem tudja teljesíteni a sima postai kézbesítést.

Más a GLS-ről beszélt pozitívan, akik 2021-ben, még egy nappal karácsony előtt is vállaltak egynapos határidővel csomagszállítást, így okozva a feladónak és a címzettnek is boldog karácsonyt. Kedves történet a beszámolók közül az, amikor pár nappal szenteste előtt az egyik GLS futár begördült a vásárló utcájába és már messziről lehetett hallani, ahogy épp a Last Christmas című zene szól az autóból, és még a csomag átadásakor is dúdolta a dalt, ami mosolyt csalt a vásárló arcára.

Persze vannak, akik negatívan nyilatkoztak egy-egy futárszolgálatról. Késve kézbesített csomagról számoltak be, ami miatt nem egy vásárlónak okoztak stresszes napokat. Az ünnepek előtt előfordulnak ilyenek esetek, hiszen néha többet vállalnak a cégek, mint amennyire kapacitásuk van.