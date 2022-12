Az emberek hozzáállása a másod- vagy többkézből származó ruhadarabok iránt változó.

Akik mellette érvelnek, azok azért, mert úgy gondolják, hogy igazi kincsekre lehet bukkanni, viszonylag alacsony áron. A márkákról már nem is beszélve, hiszen rengeteg nagy névvel ellátott ruha előfordul a fogasokon vagy a különböző turkálóládákban. Van olyan, aki egy teljesen jó minőségű Levi’s farmerkabátra tett szert, ami azóta is gardróbja egyik ékköve. A mintás felsők kedvelői is fantasztikus filmes vagy sorozatos darabokra bukkanhatnak. A Disney mesefigurákkal, a Marvel és DC szuperhősökkel díszített ruhák gyakran előfordulnak a használtruha üzletekben, illetve a cipők között is lehetnek gyöngyszemek. A "kincsek" felkutatása és meglelése mellett a másik fő hajtóerő, hogy ezekben a boltokban vásároljanak, a pénz és a spórolás.

Azok, akik nem szeretik ezeket a boltokat, azoknak nem a minőséggel van problémájuk. Úgy érzik, megérdemlik, hogy új ruhába öltöztessék magukat. Nem okoz örömöt számukra, hogy mások levetett ruháit vagy cipőit viseljék.