Ahogy Síkfői Tamás, a kamara elnöke előadásában is elmondta, a covid-járvány, a háború, az energiaválság hatásait napi szinten is látjuk már, de az igazi kihívásokkal majd jövőre kell szembesülnünk. Véleménye szerint a világgazdaság totális átalakulása jelenleg is zajlik, többek között azért, mert az Európai Unió rossz válaszokat adott a kialakult helyzetekre. A kamara elnöke hozzátette: több friss kutatás szerint is a 2023 a legnehezebb lesz a második világháborús évek óta.