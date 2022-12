A megjelenteket köszöntötte Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke is, aki szintén a hit, erő és összefogás hármasát emelte ki beszédében, amelyek, ha meg vannak egy közösségben, akkor ott csodák születhetnek. Ez a beruházás is az, hiszen félév sem kellett ahhoz, hogy az alapkőletétel után itt álljunk és megvalósulásának lehessünk tanúi. Kiemelte, hogyha valahol, akkor itt, ebben a térségben minden egyes forrásra, amely fejlesztési célokat szolgál, nagy szükség van. Reméli, hogy ez a bólyi beruházás jó példát fog szolgáltatni a megye települései számára a következő években, évtizedben, amikor is reményeik szerint a dél-dunántúli térség ismét felértékelődig.

A szalag átvágása előtt Hargitai János országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy hol kéne ilyen beruházást megvalósítani, ha nem a hármas határ térségében, egy jövendő autópálya kereszteződésében. Ennek a beruházásnak pontosan itt, ezen a helyen jövője van.