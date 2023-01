A Nemzeti Adó- és Vámhivetel baranyai munkatársai az ünnepi időszakhoz kapcsolódóan kiemelten ellenőrizték a megye egész területén az adventi rendezvények, kitelepülések árusait, a fenyőfaárusokat, és a tűzijáték-kereskedőket.

Mint Barlai Krisztinától, a NAV Baranya megyei szóvivőjétől megtudtuk, az ellenőrök – többek között – vizsgálták a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatással kapcsolatos előírások betartását, és a forgalmazott jövedéki termékek eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályosságát is.

A revizorok több mint 210 ellenőrzést végeztek, melynek 11,3 százalékában tártak fel mulasztást, 11 alkalommal a nyugtaadás hiányát, 6 alkalommal pedig be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatását állapították meg.

A szóvivő beszámolója szerint volt olyan adózó, aki nem a tényleges ellenértékről állította ki a nyugtát, nem rendelkezett pénztárgéppel, az alkalmazott áfamértéket helytelenül állapította meg, és volt olyan is, aki zárjegyköteles jövedéki terméket zárjegy hiányában birtokolt, értékesített.

A mulasztók között több „visszaeső” is volt, akiket a hivatal az elmúlt 3 évben már elmarasztalt hasonló szabálytalanságok miatt.

A revizorok megjelenésére számíthattak az adózók, hiszen a fókuszpontba kerülő adózói kör várható ellenőrzését a hetente megjelenő adótraffipaxban közzétette a hivatal, ám az adózók ennek ellenére is követtek el szabálytalanságokat.

Az ellenőrzések 2023-ban is folytatódnak, ezért érdemes figyelemmel kísérni oldalunkon hetente megjelenő adótraffipaxot.