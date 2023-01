Több mint két hete a nappali átlaghőmérséklet 10-12 fok körül alakul, amely azt eredményezte, hogy elkezdtek rügyezni a gyümölcsfák. Ez mindaddig nem is probléma, amíg később, esetleg virágzáskor, vagy más bogyós állapotban fagy nem éri a növényt. A következő hetekben, hónapokban a gazdák folyamatosan figyelik az időjárást, és fagy esetén valamilyen védekezést alkalmaznak. Mínusz 5-7 foknál viszont már csak a jó Isten kegyelmében bízhatnak. Az előrejelzések szerint a következő hetekben nem kell komolyabb lehűlésre számítani.

Kovács László biokertész Tenkes hegyen lévő gyümölcsösében 30 fajta kajszibarackfa van, plusz még legalább ugyanennyi másféle fa, mindegyiket magról nevelték. Itt minden a biodiverzitáson alapul, többféle ukrán szilvával, barackkal, gránátalmával, datolyaszilvával, indiánbanánnal, áfonyával örökítették be a területet. Január első napjaiban a kajszin megjelentek a rügyek. A big rednél, a shamade-nél, a tsunami-nál, az őszibarackból pedig a royalnál is vége a téli nyugalmi állapotnak. Nem csak a barackfák értek meglehetősen korai előrehaladott állapotba, hanem az almatermésűek is rügyben vannak, sőt egy ukrán szilvafajta már virágot is bontott január 6-án.

– Így volt ez tavaly is – mondta. Tavaly január 5-én indult a „szezon”, az ilyenkor magas nappali átlaghőmérséklet egyértelműen a klímaváltozás jele. Ezt kár is tagadni, a növények és a gazdák saját bőrükön érzik ezt.

– Az elmúlt évben, itt nálunk két alkalommal volt mínusz 7 fok, ami épp virágzáskor érte a fákat. Ilyenkor Amalgerol, Megafol és Frostex fagyvédelmi növénystimulátorokkal védekeztünk fagy előtt és után, ezek valamelyest növelik a növény természetes hidegtűrő képességét. Két fagyérzékeny fajtát így is teljesen tönkretett, így azokat inkább átoltottuk. Mindezzel együtt is, tavaly összességében nagyon szép termés volt. Ha tartósan, tehát napokig mínusz 7 fok alá esik a hőmérséklet, akkor hiába a füstölés, a fagyvédő gyertya, vagy a stimulálók, olyankor már csak az égiekben bízhatunk

– fogalmazott Kovács László. Arról nem is beszélve – folytatta – hogy a védekezéseket minden növénytermesztési kultúrában alkalmazni kell, a költségek pedig valószínűleg meg fogják emelni az idei gyümölcsárakat. A késői virágzó fajták közül a Kongat, Bergeval, Orange Rubis, Farbela fajtákkal jók a tapasztalatok, ezek meglehetősen jól tűrik a szélsőséges időjárást. Van Baranyában olyan termelő is, akinek korábban sok barackfája volt, de belefáradt, hogy minden évben az időjárással küzdjön, és imádkozzon a barackért, így az elmúlt években inkább csipkebogyóra váltott.