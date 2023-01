Egyre-másra kerülnek ki a baranyai önkormányzatok honlapjaira is a tájékoztatók, amelyek szerint január 1-től devizában – pontosabban csak USA-dollárban és euróban – is megfizethető a helyi iparűzési adó. A még tavaly kihirdetett, de idén év elején életbe lépő kormányrendelet ugyanezt a vállalkozások társasági adója esetében is lehetővé teszi, ám eltérő részletszabályokkal és határidőkkel.