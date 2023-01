Az eddigi években is megszokott nagytakarítási, karbantartási munkálatokat végzik el a Siklósi Thermal Kft. által üzemeltetett Thermal Spa Siklós fürdőkomplexumban, és a négycsillagos szállodában, a Hotel Castelloban. Dragoslav Zoric igazgató lapunknak elmondta, ezek a munkálatok a korábbi években 4-5 napot vettek igénybe, most két hónapig tartanak zárva a létesítmények, ez pedig nyilvánvalóan nem független a magas energiaáraktól.

– Fontosnak tartjuk, hogy az átmeneti bezárás mellett dolgozóink megtartását tervezzük, segítségükkel elvégezzük a hotelben és a fürdőben a szokásos éves karbantartási és nagytakarítási feladatokat, előre megtervezett rend szerint. Ezzel egyben biztosítani tudjuk, hogy újranyitáskor, újult erővel várjuk kedves vendégeinket

– áll a Thermal Spa Siklós hivatalos közleményében. A fürdő honlapjáról az is kiderül, hogy azok az ajándékkártyák, amelyek 2023. január 9. és mácius 31. között járnak le, annak érvényessége automatikusan meghosszabbodik május 31-ig. A szállóvendégeket, akiknek ezen időszakban volt foglalásuk, arra kérik, vegyék fel a kapcsolatot a hotel munkatársaival a foglalásaik áthelyezése vagy lemondása miatt.

Indulás előtt érdemes érdeklődni

A termalfurdo.hu összegyűjtötte (és folyamatosan aktualizálja a listát), hogy melyek azok a fürdők, amelyek év elején, jellemzően tavaszig zárva tartanak. Az ország több fürdője is érintett, így aki a következő hetekben indulna téli fürdőzésre, annak mindenképpen érdemes először érdeklődnie, hogy nyitva van-e a létesítmény, és ha igen, akkor mely szolgáltatások érhetőek el. A Csongrád-Csanád megyei termálfürdő, a miskolctapolcai barlangfürdő, a nyíregyházi, a tiszaörsi és a szegedi Anna fürdő is érintett. A magas energiaárak miatt a hazai fürdők többségében elmaradtak a nagy beruházások, de teljes bezárástól, úgy tűnik, nem kell tartani, helyette főleg racionalizásra, a költségek csökkentésére törekszenek a fürdők.

A Harkányi Gyógyfürdő továbbra is nyitva tart

Garanciális javítások és általános karbantartási munkálatok elvégzésének idejére novemberben a Harkányi Gyógyfürdő Harka Vízivilág részlege is bezárt, de december 2-től újra elérhetőek a téli élményfürdő szolgáltatásai. A Harkányi Gyógyfürdő további bezárást nem tervez, de mivel nyilvánvalóan a Harkányi Gyógyfürdőt is terhelik a magas energiaárak, ezért egy nagyon óvatos, visszafogott gazdálkodással tervezik az idei évet, megtartva azt a minőséget, amihez a vendégek hozzászoktak. A korábbi szerződéseket figyelembe véve az elektromos áram díja 5,4-szeresére emelkedett, míg a gázt tőzsdei piaci napi áron kapják, amely bizonyos időszakokban több mint tízszerese is volt már az elmúlt évek átlagárainak.