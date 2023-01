A határnyitás meghozta a horvátok kedvét a Magyarországra utazáshoz: a hétvégén tele voltak a pécsi és más a határ közelében található városok üzletei a szomszédból érkezőkkel.

Vittek szinte mindent, de különösen az élelmiszerek kelendők a számukra. Amint egyikük elmondta, utóbbiak közül szinte minden olcsóbb, mint náluk, bár a különbség csak nagyobb tételek esetében érzékelhető igazán.

Tehát nem is csak arról van szó, hogy nagyon megérné nekik egy nagyobb bevásárlást nálunk intézni, hanem arról is, hogy déli szomszédaink egyszerűen élvezik és ki is használják, hogy megszűnt a határellenőrzés a két ország között, és így valóban annyi átugrani "magyarba", mintha országon belül keresnének fel egy másik települést.

Mint ahogy nekünk is, s persze mi is élünk a kínálkozó lehetőségekkel, amit most éppen az üzemanyag-turizmust jelenti.