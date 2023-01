Az ellenőrök által vizsgált élelmiszerek 4,8 százalékát, összesen 310 tételt kellett kivonni a forgalomból, országosan 51,6 tonna mennyiségben, elsősorban a nyomon követés hiánya miatt. A közlemény szerint az év végi ünnepek kapcsán a Nébih kiemelten vizsgálta az alkoholos italokat, valamint a virsliket is. A tapasztalatok szerint a pezsgők, gyöngyözőborok, forraltbor-alapanyagok, keserűlikőrök és pálinkák mindegyike megfelelőnek bizonyult.

A karácsonyi vásárokban a vizezések kimutatására szolgáló gyorstesztet is végeztek, de problémát sehol nem tapasztaltak a szakemberek. Hasonlóképpen az év végi szezonális terméknek számító, a szilveszterkor, újévkor az ünnephez elengedhetetlen virslik esetében se bukkantak jelentősebb problémákra: a Nébih tájékoztatója szerint a raktárakban, hűtőkamrákban ugyan előfordult olykor zsúfoltság, rendezetlenség, de jelentős hiányosságot nem tapasztaltak az ellenőrök. A vizsgálat során összesen két webáruház üzemeltetőjével szemben indítottak eljárást, mert félrevezető módon a virslik között szerepeltették azokat a termékeket is, amelyek nem felelnek meg a Magyar Élelmiszerkönyv e termékköre vonatkozó feltételeinek.