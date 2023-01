– Most már darabra vásárolunk. A feleségem megmondja, pontosan mire van szüksége. Például egy darab paprikára, paradicsomra, pár szem krumplira, négy zsemlére, kiflire, két tarjaszeletre, egy szál kolbászra, én pedig az asszony kívánságát precízen teljesítem – tette hozzá a középkorú férfi.

A pénteki piaci bejárásunk után megnéztük az egy évvel korábbi lapszámunkban, hogy januárban mennyiért lehetett vásárolni a pécsi csarnokban. Az akkori értékeket összehasonlítottuk az ideivel, és ebből is kitűnik, hogy a zöldségek, gyümölcsök árának többsége kisebb, nagyobb mértékben emelkedett. Például egy kiló burgonyáért tavaly januárban 250–299 forintot fizettünk, most ugyanez a mennyiség 100–150 forinttal lett drágább, a vöröshagyma közel 100, a káposzta 150, a zöldséggyökér 200 forinttal kerül többe, míg a kelkáposzta, lila hagyma ára a tavalyihoz képest nem változott. A déligyümölcsfronton jelentősebb ár­drágulást tapasztaltunk. A citrom kilójáért 300–450, a banánért 250–350, a mandarinért és a narancsért 250–450 forinttal fizetünk többet, mint tavaly. A piaci bejárásunkkor azt tapasztaltuk, hogy a vásárlók egy része először körbejárja a csarnokot. Nézelődik, árakat hasonlít össze, és utána ott veszi meg azt árut, ahol olcsóbban kínálták.