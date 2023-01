A krumplipaprikást elkészítése egyszerű: egy kevés zsírban üvegesre dinszteljük az apróra vágott vöröshagymát, megszórjuk pirospaprikával, majd erre rakjuk a hosszúkás darabokra vágott krumplit. Összekeverjük, és annyi vizet adunk hozzá, hogy épp ellepje. Fűszerezzük sóval, borssal, majd addig főzzük míg a krumpli meg nem puhul.

– Ha gazdagabban akarjuk, igaz, drágább is lesz, szalonnával, kolbásszal is bolondíthatjuk – említette az őstermelő, aki mosolyogva hozzátette azt is, hogy magyar asztalra magyar étel dukál.