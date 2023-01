A vesszőszentelésre érkezőket elsőként Riegl Gábor polgármester köszöntötte. Mint mondta, a szőlő és a bor meghatározza a siklósiak életét, így az év első kiemelt programja a vármegyei értéktárba is bekerült siklósi Vince-nap. A város ezen kívül idén egy másik esemény kapcsán is összefonódik a borral, a borkultúrával. Kovács Ferenc ötlete nyomán a június 10-én megnyíló Siklósi Szalon alkotásai is a bor és a szőlő köré fognak fókuszálni.