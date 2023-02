A szakértők szerint

Akinek volt elegendő befektetésre szánt pénze, az már vett lakást. Akinek van pénze, de nem elég, garázsban is gondolkodhat. Jól kiadható, könnyen eladható ingatlantípus, és a garázsbérbeadás hozamszintje már rég meghaladta a lakásokét.

A garázsok hazánkban mindig is népszerűek, jól kiadhatónak számítottak. Ahogy itthon nőtt az autószám, úgy nőtt folyamatosan a garázsok iránti kereslet is. Emellett a garázsok több mint harmadát ma már nem autó tárolására, hanem raktározásra használják a tulajdonosok.

Remek befektetés

Melyik hoz többet a konyhára: a lakás vagy a garázs? Könnyű kiszámolni, ha a mai bérleti díjakat összevetjük. Jelenleg egy szegedi garázs nagyjából 20–30 ezer forintért adható ki. Egy átlagos, ugyancsak vármegyeszékhelyi lakás pedig már 100 ezer forinttól bérelhető. Ebből is látszik, a garázsbérbeadás hozamszintje jóval magasabb a lakásénál. E magas hozamszintnek köszönhető, hogy országszerte kedvelt befektetés a garázsvásárlás.

A befolyó bérleti díjak mellett a garázs folyamatos értéknövekedésével is érdemes számolni. Ha ezt nem nézzük, akkor általában 16–22 év alatt megtérül, szinte nulla karbantartási igény mellett. Amíg a telek fűnyírást igényel, a lakás fűtéshálózata és az elektromos hálózat korszerűsítése és karbantartása folyamatos figyelmet igényel, addig a garázsnál maximum pár évenkénti tisztasági festéssel megússzuk.

Hazai garázspiac

Mészáros Máté, a VING Dél-Magyarország régiójának vezetője kérdésünkre elmondta, hogy az egyes vármegyeszékhelyek garázsai még a fővárost is lehagyták az áremelkedésben. A dunántúli árak átlagosan 6–9 millió forint környékén mozognak. Nagy a szórás az árakban, ami a településen belüli lokáció függvénye.

– Ezen ingatlantípusnál is kiemelten fontos a garázs elhelyezkedése. A legkeresettebb városrészekben általában nincs elegendő garázs, az itteni garázsok rövid időn belül elkelnek. A bérlők leginkább az otthonukhoz legközelebb eső helyen keresnek garázst, akár az autó tárolása, akár raktározás a céljuk.

Ilyen a jó állapotú garázs

Belvárosi, parkolózónában lévő modern épület udvari garázssorán helyezkedik el, elektromosan nyitható kapuval ellátott, saját villanyórás, tágas, esetleg galériás. De az sem nagy baj, ha nem felel meg valamennyi felsorolt kritériumnak.

Ahogy az ország valamennyi vármegyeszékhelyének, úgy Csongrád-Csanád vármegye székhelyének garázs­árai is igen változatosak. A felkapottabb részeken egy-egy modern garázsért 8–12 millió forintot is elkérnek, egy paneltömb aljában lévő garázst átlagosan 6–8 millió forintért értékesíthetnek, míg egy könnyűszerkezetes udvari garázs már ennél jóval kedvezőbb áron is megvásárolható. A bérleti díjak vármegyeszerte átlagosan 20–30 ezer forint között mozognak.