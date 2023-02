Aztán a ’60-as, ’70-es évektől a Pécsi Ipari Vásárban ugyanúgy a pártbizottság látta meg a fantáziát, ahogyan nagy testvérét is a szocialista iparosítás rohamai emelték magasba. A BNV a túldimenzionált szovjet mintára mennyiségben már a lenini útra lépő, a minőségi áttöréssel még enyhén adós hazai gyáripar remekeit igyekezett – akkoriban még csak szárnyukat bontogató marketingesek ötletelésével – megszerettetni a nagyérdeművel.

A kezdetben a Városligetben, majd Kőbányán felépített tematikus pavilonok tucatjaiban mindig méltó helyet kaptak az egykor virágzó, sőt, egy hosszú korszakot meghatározó pécsi-baranyai gyárak-üzemek portékái is. Amelyek java része aztán a világpiac és a nálunk csak lassan éledező kapitalista modernizáció áldozataként azóta hamvába hullott; ám amelyek képeink tanúsága szerint is egykor egész életünket – a táplálkozástól a ruházkodáson át a szórakozásig – igazi lokálpatriótákként hazai termékek keretébe fonták.