Mint arról korábban már lapunkban is írtunk, a közétkeztetők számára az adja a legnagyobb nehézséget, hogy már a beszállított élelmiszerek sótartalma sem támogatja a rendeletben elvártat. Óvodásoknál 2, másoknál 3,5 gramm sót tartalmazhat a napi menü. Ez nem tartható, hiszen a felvágottak, a sajtok, a hús, a húskészítmények, vagy a pékáruk már tartalmaznak annyi sót, hogy sok esetben az ebédhez nem is adnak, vagy elvileg nem adhatnának. Só nélkül viszont nem lehet főzni, hiszen a sónak ízfokozó szerepe is van, emellett a fogyasztó a sóhiányt nagyon gyorsan érzékeli, és otthon sem ahhoz szokott, hogy sómentesen, vagy nagyon kevés sóval étkezik. Ebből pedig az következik, hogy a gyerekek jellemzően inkább nem eszik meg, otthagyják az ételt, a nem kevés mennyiségű maradék megsemmisítése pedig tovább terheli a közétkeztetők kiadásait.

Állítják, így segítik a lakosság egészségének megőrzését

A hatósági ellenőrzések alapján a leggyakoribb hibák, hogy például a tejtermékek Ca tartalma nem éri el az előírtat, a számított zsír Energia százaléka meghaladja a 30 százalékot (10 nap átlagában), a napi sóbevitel meghaladja a határértéket, nem megfelelő a zöldség-gyümölcs, gabona alapú élelmiszer, teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer mennyisége, valamint sok esetben nem teljesülnek az előírások a tojás, a száraztészta, a hal, a 23%-nál magasabb zsírtartalmú húskészítmények, az olajos magvak esetében.

A Közegészségügyi Főosztály válaszából pedig az olvasható ki, hogy nem terveznek enyhíteni az előírásokon. Mint a levélben fogalmaznak: „a népegészségügyi hatóság legfontosabb feladata a megelőzés, a lakosság egészségének megőrzése, megóvása. (...) A közétkeztetésben azokat a szabályokat, melyek a fogyasztók rövid és hosszú távú egészségét garantálják, be kell tartani és be kell tartatni”.