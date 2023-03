A keresések megvannak

A portálnál ismét elmondták, hogy az ingatlanpiac befagyását nem a klasszikus kereslet hiánya okozza. A potenciális ingatlanvásárlók ugyanis keresnek, nem is keveset, csak a komoly vásárlói érdeklődések számát nyomta víz alá az inflációtól, a bizonytalanságtól és a hitelkamatok nagyságától való félelem.

Ugyanakkor a tulajdonosok és a látogatók is résen vannak. Jól mutatja ezt Debrecen és Nyíregyháza kereséseinek szárnyalása (amelyek sajnos a helyi árakat is megszárnyaltatták), és várhatóan Békéscsaba felemelkedése is, köszönhetően a kormányzat által bejelentett nagyberuházásoknak, amelyek – ezt tudjuk Kecskemét példájából – az albérletpiacot és az eladási piacot is megmozgatják. Az ipar tudatos keletre költöztetése – a rendelkezésre álló munkaerő miatt – már elkezdte éreztetni a hatását. Az albérletek volumenének emelkedése borítékolható, az árak várhatóan nem a keleti végeken fognak először lefelé indulni, az alföldi falvakban viszont megállhat végre a népességfogyás.

Fiatalodnak a falvak

Az Ingatlanbazár mindenkinek azt ajánlja, aki elérhető árú lakhatást keres, hogy nézzenek körül a vármegyeszékhelyektől és a nagyobb településektől távolabbi településeken is, hiszen sokan mások is ezt teszik. Békés vármegye előnyösebb infrastruktúrájú kistelepüléseiről már tudni, hogy romániai és budapesti vásárlók vadászterülete évek óta. Most várhatóan a kisebb falvak következnek, azzal a kitétellel, hogy az eladó házaknál a rezsi szempontja döntő lesz. Az infláció csökkenése kellene hozzá, hogy beinduljon a „rezsifelújítási” üzlet, és megérje rossz rezsiállapotú ingatlanokat felújítani és jó áron eladni. A portál szerint ez akkora mennyiségű házat érint, hogy csak idő kérdése, mikor erősödik meg még inkább a falusi ingatlanpiac.

Az Otthon Centrum márciusi felmérése mindenesetre azt mutatja, hogy az első otthont vásárló generáció az országos átlagnál 22 százalékkal kevesebbet költ ingatlanvásárlásra, az átlagos vásárlási ár náluk 30 millió forint, amely nem nagyvárosi házakat sejtet.

Mit tehetünk?

