Az irányt tartva, Komlón, a mindig is legolcsóbb ingatlanárú baranyai városban pedig egy hasonló lakás már 15-17 millióért is nehezen eladható. Ugyanott egy „lepukkantabb”, értsd, jócskán felújítandó panelre pedig már 12 millióért is bukkantunk a hirdetések között. Ha pusztán a lakásárakat nézzük, akkor Komlóra érdemes lehet Pécsről kiköltözni, hiszen a nagyjából 30 perces utazás még tömegközlekedéssel is megoldhatóvá teszi akár a napi ingázást is.

Érdekesség, hogy minden korábbinál kívánatosabbá vált az utóbbi időben Orfű, ahol szinte hirdetni sem kell, már ismerősi körben is kiemelkedő, akár a pécsit meghaladó árakon kelnek el ma az ingatlanok.