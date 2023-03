– Hogyan indult el a karrierje?

– Azt követően, hogy befejeztem az iskolai tanulmányaimat, 1983-ban nyitottuk meg a műhelyünket Ispitaalján az Ungvár utcában édesapámmal, amit szinte két kezünkkel építettünk, csak néhány szakembert vontunk be a munkába. Annak idején én ástam ki a műhely alapjait, hiszen a nyári szünetben ez lett az én feladatom. Édesapám az AFIT-nál volt művezető a lakatosműhelyben, az iskolai gyakorlaton kívül nagyjából fél évet dolgoztam ott, és azután már a saját műhelyünkben, azóta ez a műhely folyamatosan működik.

– A kezdetek mennyire voltak nehezek, majd pedig a kilencvenes évek megszorításait mennyire érzékelték?

– A 90-es évek elejétől több lett idehaza az autó, a nyugati márkákból többet hoztak be, leginkább németet és japánt, de számunkra nem jelentett nagyobb változást. Szinte ugyanannyi volt a munkák, mint korábban. A nyitásunk óta rendszeresen megfordultak nálunk hétköznapi emberek, orvosok, professzorok, cégvezetők is – a mai napig így van ez, mindenkinek egyforma minőségű szolgáltatás jár.

– Lehet érezni az ügyfelektől, hogy fontosnak tartják a műhely létét?

– Abszolút. Egy ma már nyugalmazott bankigazgató, aki évtizedek óta jár hozzánk, mindig mondja, hogy a „Venczel Művekhez” bárki bizalommal hozhatja az autóját.

– Volt egy kis kitérő az életében, egy ideig külföldön dolgozott, miért jött vissza?

– 2007-ben mentünk ki a családdal Németországba, pár évet voltunk kint, de mindig honvágyunk volt, hiányzott a város, a barátok, az itthonlét. Édesapám addig is dolgozott a műhelyben, de egy sajnálatos súlyos betegség miatt nem tudta tovább folytatni a tevékenységet. Ezért úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk és viszem tovább a műhelyt.

– Hogyan változott meg a szakmához való hozzáállás?

– Úgy látom, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik ma ezt a szakmát akarják kitanulni és később jól, megfelelő minőségben dolgozni is benne.

– Nem inkább az van e mögött, hogy ez egy nehéz szakma, hiszen egy gyári formát, egy karosszériarészt teljesen vissza kell alakítani az eredeti formára?

– Nehéz szakma, de jól megtanulható. Ha valaki elkezdi csinálni, akarja és érzéke is van hozzá. Alkalmanként olyan munkát is el kell végezni, amit még nem ismer, lehetnek nehézségei. Én gyerekkorom óta szeretem az autókat, mindegyikhez úgy nyúlok hozzá, mintha a sajátom lenne. Az a titka a szakmának – és talán mindegyiknek is ez lenne –, hogy lelkiismeretesen, odaadással dolgozzunk. Én sem szeretném, hogyha az a hézag nem stimmelne a saját autómon, vagy a fényezés ne legyen megfelelő. Sokszor kérdezik: meddig tart egy adott javítás? Amikor pedig elmondom, hogy szerintem ez hány nap, akkor visszakérdeznek: ilyen sokáig tart? Igen, mert nem fogom elkapkodni, mert nem szeretnék hibázni. Mindig fordítok arra is energiát, hogy az autót – ha kicsit koszosan érkezett, akkor is – tisztán adjam át, lemosva, kitakarítva. Apróság, de a célom az, hogy valóban örömmel vegyék át az autójukat az ügyfelek.

– Van olyan feladat, kihívás, ami nehezen volt megoldható?

– Vannak jobban sérült autók is, amik több időt vesznek igénybe, de tulajdonképpen minden munka megoldható, nem jelenthet problémát.