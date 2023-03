Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az Országos Szakmai Versenyét, melynek döntőjében első helyen végzett a PTE SZESZI csapata.

Évről évre közel 200 csapat mintegy 800 versenyzője méri össze tudását, majd a legjobb 20 csapat, azaz 80 fő vesz részt az országos döntőben. 2023-ban hasonló létszámú elődöntők után rendezték meg a döntőt március 25-én Budapesten.

A zsűri a szakma neves képviselőiből tevődött össze, akik a PTE SZESZI Tanerők csapatát találta a legjobbnak, így ők azok, akik egy éven keresztül viselhetik az „Ápolói Hivatás Mesterei” címet.

A kitüntetéssel kapcsolatban a PTE rektorhelyettese, Betlehem József elmondta, hogy ez egy komoly elismerés, hiszen a versenyen az elméleti tudás mellett a gyakorlati feladatokra is komoly hangsúlyt fektetnek. A PTE Egészségtudományi Karán és a SZESZI-n is fontos oktatási stratégia, hogy minél inkább gyakorlatorientált legyen a képzés, magas színvonalon felszerelt szimulációs tantermekben és eszközökön. Ez a helyes irány, aminek ez a verseny is jó visszaigazolása.