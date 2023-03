Más Árkádok is teret adnak már a termelői piacoknak

Kővári János önkormányzati képviselő elsőként Fazekas Istvánnak, a Pécsi Patrónus Kft. alapítójának és ügyvezetőjének mondott köszönetet, hiszen évekkel ezelőtt ez adta a hátteret ahhoz, hogy a Búza-téri termelői piacot újra tudták nyitni. Az volt az első lépés, mostanra viszont a NAK és a Baranya Vármegyei Önkormányzat együttműködésének köszönhetően úgy szélesedett a termelői kör, hogy egy önálló vásárt képes megtartani ilyen helyen is, mint az Árkád.

– Köszönöm az Árkád vezetőinek is, akik nem először fogadták be a helyi termelői piacot, sőt ezt már meggyőződésből teszik, és mint megtudtuk, az országban más Árkádok is átvették ezt a gyakorlatot, mert látták, hogy itt jól működik. Az ilyen kezdeményezéseknek, vásároknak köszönhetően mindennapos lehet a helyi termékek fogyasztása, amely egészségesebb is, munkahelyteremtő is, és nem utolsósorban környezetvédő szempontok is vannak mögötte, mert nem kell Spanyolországból szállítani a barackot, ha egyszer lehet itt is találni – fogalmazott a képviselő.