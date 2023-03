Pécs lecsúszóban: fogynak a külföldiek

Miközben a KSH idevágó adatai szerint városunk 2008-ban még a 20. pozíciót foglalta el a külföldi turisták top 30-as listáján, 2020-ra 8 hellyel hátrább csúszott – sokat mond, hogy már Miskolc, Nyíregyháza, Komárom és Pápa is megelőzi a sorban.

Az okok összetettek, országosan a legnagyobb pofont a Covid miatti kétesztendőnyi súlyos turisztikai korlátozások, illetve a jövőbeni hasonlóktól való félelem adta a szektornak. Amit tetézett, hogy az utóbbi esztendőkben egy sor adminisztratív nehezítést (kezdve a bejelentésektől a kötelező minősítésen át a vendégek napi szintű könyveléséig a turisztikai információs /NTAK/-rendszerbe) is kaptak a magánkiadók; rossz nyelvek szerint a korábbi sikerüket megszenvedő szállodaipar sikeres lobbijának köszönhetően – éppen, mint a közösségi autómegosztók és a taxisok vetélkedésében.

A banki kamatok ma többet fialnak

A legfrissebb pedig, hogy a banki (közte a betéti) kamatok drasztikus emelkedése a várható hozamokat is átértékelte. Miközben ugyanis egy átlagos, másfél szobás, 30 milliós lakás kiadásából Pécsett 12 havi átlagban ideális esetben is havi 200-250 ezer, azaz éves szinten maximum 3 milliót lehet kihozni, ha ugyanezt a lakást eladja valaki, és állampapírt vesz az árán, annak a 16 százalékos kamata 4,8 milliót fial. Munka (vendégek fogadása, takarítás, mosás, az elengedhetetlen rendszeres karbantartások stb.) és mindenfajta adminisztráció nélkül, ráadásul sokkal könnyebben mobilizálható tőkeként. A másik oldalról pedig a hitelkamatok drágulása fékezte be a korábban gyakran hitelből (is) finanszírozott üzleti célú lakásvásárlásokat.