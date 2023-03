Az ugyanakkor előírt, de halasztott kötelezettség július 1-én éri el a szektor minden további szereplőjét, így az összes vendéglátóhelyet – a KSH legfrissebb (2022. júliusi) regionális statisztikái szerint e körből vármegyénkben 830 éttermet-büfét, 114 cukrászdát, 517 italüzletet és zenés szórakozóhelyet, továbbá 310 munkahelyi és közétkeztető szolgáltatót a fogyasztások és fizetési módok jelzésére például. Emellett a fürdőket-szaunákat, állatkerteket, kaland- és vidámparkokat, szabadidős és közérzetjavító szolgáltatókat, de még a könyvtárakat, muzeális intézményeket, természetvédelmi bemutatóhelyeket, zenés-táncos rendezvényeket is.

Az NTAK-ba beküldött statisztikai adatok alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) célja egy olyan kimutatási rendszer létrehozása, amely hasznos információkkal szolgál a vállalkozások számára is. E riportok egyedülálló képet nyújtanak majd a szolgáltatóknak a saját, valamint a térségi vendéglátószektor teljesítményéről, hozzájárulva az üzlet tervezhetőséghez, optimalizálásához is. A bővüléssel olyan egyedülálló kimutatások is elérhetővé válnak, amelyekben a szálláshely, a vendéglátó és a turisztikai attrakciók adatai helyi, térségi és országos szinten kombináltan is lekérdezhetők, összevethetők lesznek.

A regisztráció már minden új kötelezett számára nyitva áll, és minden szükséges információ megtalálható róla az info.ntak.hu weboldalon.

Iránytű mutat utat a vállalkozóknak

Tavaly óta a tervezéshez és működéshez is nélkülözhetetlen adatokat kérhet le minden hazai, közel 45 ezer szálláshely: az NTAK Iránytű aloldalon kibővített statisztikai mutatók, új funkciók és összehasonlítási lehetőségek érhetők el. A tényadatok mellett előrejelzések segítik a piaci versenyképesség erősítését, hozzájárulva a szálláshelyek sikeresebb működtetéséhez. Az Európában is egyedülálló, anonim big data állományban az ország valamennyi szálláshelyének turizmusstatisztikai adatai egyszerre, valós időben láthatók. Új funkcióként már az előfoglalási adatok, vendégforgalmi és a küldőpiaci információk is lekérdezhetők, sőt, össze is vethetők más települések szálláshelyeinek teljesítményével.