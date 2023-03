Az épületre napelemrendszert telepítenek, az építmény emellett a legújabb energetikai követelményeknek megfelelő építészeti elemekkel és gépészeti berendezésekkel is gazdagodik. A projektben akadálymentes parkolót alakítanak ki, szintén akadálymentes megközelítését biztosító járdával és akadálymentes illemhelyekkel.

A piac környezetét is fejlesztik: a parkoló területe, a kapcsolódó kiszolgáló utak, továbbá egy másik TOP által finanszírozott projekt keretében a piac szomszédságában található parkos terület is megújul. A beruházás tervezett befejezése 2023 év vége - számolt be a portál.