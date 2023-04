– Igaz, hogy az MCC-s diákok nemcsak a kurzusokon találkoznak, hanem együtt is lakhatnak? Szerveztek közösségi programokat is?

– H.A.: Ez így van, az MCC ingyenes lakhatást is biztosít, amely önmagában óriási segítség az egyetemistáknak. A közös lakás természetesen nagyon jót tesz a közösségnek, és a csapatmunkának is. Természetesen nem csak a tanuláson van a hangsúly, hiszen több közösségi programot és csapatépítőt is szervezünk, helyi, regionális és országos szinten egyaránt, ahol kötetlenül tudunk beszélgetni, mulatni, kapcsolatokat építeni.

– M.K.: Igen, ám a jelenlegi állapot viszonylag ideiglenes, ugyanis az építkezési és felújítási folyamatok már zajlanak a Tiszti Kaszinóban, ami helyet ad majd az új alapítványi kollégiumnak. Az együttélés lehetővé teszi számunkra, hogy a kurzusokon és programokon kívül aktívan tudjuk az MCC-s közösséget építeni és minőségi időt eltölteni egymással.

– Milyen ösztöndíjakat nyerhet el egy MCC-s diák?

– M.K.: Az MCC-ben egy teljesítmény alapú ösztöndíj rendszer működik, tehát minél aktívabb és szorgalmasabb egy diák, annál jobban tudja támogatni az alapítvány. Ezen felül a diákok számos ösztöndíj programra jelentkezhetnek. Ilyen többek között a “Training Grant” ösztöndíj, melynek célja egy rövid távú, külföldi képzési lehetőség megvalósítása, vagy a “Fellowship Program”, amely egy 3 hónapos kutatási és szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít neves, nemzetközi think tank-eknél, kutatási vagy akadémiai intézményeknél. Az ösztöndíjakon kívül az MCC számos külföldi tanulmányutat szervez mindenféle témakörben. Ezek a tanulmányi utak kiváló lehetőséget jelentenek a szakmai fejlődésre és a networkingre is. Ilyen tanulmányút keretében volt szerencsém legutóbb Luxemburgba utazni, ahol az Európai Unió Bíróságára látogattunk. Témánk az Európai Unió integrációs tevékenysége és védelme volt.

– H.A.: Ahogy Kamilla említette, számos nemzetközi ösztöndíj lehetőség is rendelkezésre áll. Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb ezek közül, a már említett MCC „Fellowship Program”, aminek keretein belül a hallgatók 3-4 hónapot tölthetnek el egy partnerintézménynél, ahol lehetőségünk van dolgozni vagy kutatást végezni. A pénzbeli támogatás mellett egy helyi mentort is biztosítanak, aki segít a kutatásban, valamint a külföldi mindennapokban egyaránt. Az MCC közel az összes európai országban, az Egyesült Államokban, Ázsiában, valamint Indiában is rendelkezik ilyen kapcsolatokkal. Ezen kívül meg kell említeni az Erasmus+ mobilitás programot is, aminek segítségével a diákok a megnyert Erasmus pályázat mellett további támogatást kaphatnak az MCC-től. Fontos szerepet játszanak az egyetemi programban a tanulmányutak, amelyek leginkább egy-egy külföldi konferencia vagy szakmai rendezvény köré épülnek. Ezek a tanulmányutak 4-5 napot tesznek ki, amikor is az említett konferencia mellett egyéb szakmai-kulturális programokon is részt veszünk, valamint találkozhatunk helyi közéleti szereplőkkel és híres szakmabeliekkel. Ilyen tanulmányutakon vehettem részt én is tavaly, Brüsszelben és az USA-ban, Miamiban.