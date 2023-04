Mindenki aggódik a virágzó gyümölcsfák és a leendő termés miatt: a mandula és kajszi mellett már az őszibarack is virágot bontott, valamint az alma és körte virágrügyei is erősen meg vannak duzzadva. A gazdák mindenféle módszerrel igyekeznek megvédeni a növényeket, melyhez folyamatos figyelem és készültség szükséges. A Szigetvár délkeleti részén, attól 15 kilométerre elhelyezkedő Bánfán a közmunkaprogramban gondozott gyümölcsfákat füstölték az elmúlt héten.

A faluban folyamatosan küzdenek a szélsőséges időjárással, tavaly a jég verte el a már érő gyümölcsöket, és a szabadföldi epret, az idén – a február eleji viharos szél – tette tönkre az egyik legnagyobb fóliájukat, most pedig a fagykárok ellen kell védekezni. A községben ugyanis a közmunkások a falu karbantartásán kívül a Start munkaprogram keretében mezőgazdasággal foglalkoznak. Több mint 2200 négyzetméteren gazdálkodnak fólia alatt, mindemellett 4000 tő szabadföldi eprük és 450 gyümölcsfájuk van, melyeket egyre inkább védeni kell az időjárás viszontagságaitól.

Szabó Melinda, a község polgármestere elmondta, múlt héten volt már egy éjszaka, ami kritikus volt. A polgármester egy helybéli lakossal és a közmunkások csoportvezetőjével este 11-kor ment ki a területre, és éjféltől hajnali 5 óráig összesen 10 körbálát füstöltek el. Amelyik jobban lángra kapott, azt vizes forgáccsal fojtották le.

– Folyamatosan nézem az időjárást, mert keddre, tehát szerda hajnalra mondanak mínusz 2-3 fokokat. Biztosan megint kint leszünk, már kikészítettünk újabb tíz szalmabálát

– mondta a községvezető.

A polgármester búzaföldjéről bálázott szalmát az eper alá szerették volna leteríteni, hogy ne gazosodjon, de most jól jött a füstöléshez. Egész télen kint a szabad ég alatt voltak, így többnyire nedves, de most is készülnek. Vizes forgács már nincs, úgyhogy vízzel fogják elfojtani a nagyobb lángokat. A hivatal mögött található, új telepítésű fák megvédésére nincs kapacitásuk, és azok egyébként sem hoznának még termést, de a fóliák mellett 120 fa fagy elleni védekezésére fel vannak készülve a faluban.