A társadalmi problémákra való érzékenyítés céljából nyolc évvel ezelőtt hozták létre a PTE MIK-en a Szolidáris Építészet Kutatócsoportot azzal a céllal, hogy az egyetemi képzés alatt olyan szociális problémákkal is megismertessék a hallgatókat, amelyekkel a való életben is szembesülhetnek, és amelyekre akár építészként megoldásokat is találhatnak. A mögöttünk álló években több programot, workshopot is szerveztek. Például Pécs főterére terveztek egy a városlakók figyelmét felkeltő látványos installációt: alumínium dobozokból épített falat emeltek a hajléktalan emberek által használt pad köré, az építkezéshez felhasznált visszaváltható aludobozokat és az újrahasznosítható építőanyagokat az installáció lebontása után felajánlották a rászorulóknak.

Három éve a Támasz Alapítvány hajléktalanok ápolóotthonába közösségi teraszt terveztek, amit önkéntes munka keretében bontott anyagok felhasználásával meg is építettek. A hajléktalanság érzékeny témáját a programot felügyelő dr. Dányi Tibor Zoltán, az Épületszerkezetek és Energiadesign Tanszék adjunktusa a PTE MIK testvéregyetemén, az amerikai Metropolitan State University of Denveren tartott kurzusain is érintette, tantárgya fókuszában a szolidáris építészet állt. „Szeretnénk, ha a jövendő építészgenerációnak is lennének a társadalmi problémák iránt érzékeny és fogékony tagjai. Az egyik hangsúlyos kérdés például, hogy milyen megoldásokat találhatunk egy olyan súlyos társadalmi problémára, mint a hajléktalanság, ebből fejlődött ki a Lakni kell mozgalom” – mondta Dányi Tibor.