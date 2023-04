Az idén már 14. alkalommal megrendezett HunGeoContest angol nyelvű középiskolai földrajzi tanulmányi verseny a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium színeiben versenyző Kurenkov Efim győzelmével zárult. Az ezüstérmet Bérczy Barna (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium), a bronzot Lontay Olivér (Milestone Institute) nyakába akaszthatták. Az olimpiai csapatot erősíti a verseny negyedik helyezettje, Hajdu Márton, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulója is.

Forrás: PTE

Az április 21-22-én lebonyolításra kerülő pécsi döntő önmagában is komplex kihívások elé állította a versenyzőket. A legtöbb hazai tanulmányi versenytől eltérően, itt végig angol nyelven kellett megoldani minden feladatot. A multimédia teszt, a terepi feladat és a szóbeli döntő során pedig a kérdések nem kifejezetten a középiskolai tananyagra, annak elsajátítására koncentrálnak, hanem egyfajta földrajzi intelligencia és műveltség meglétét követelik meg. A kompetencia alapú versenyben a jó szerepléshez a magabiztos, közel anyanyelvi szintű nyelvtudás mellett a széles látókör, a világ komplex megismerésére való törekvés szükséges. Ennek nyomán, talán nem is annyira meglepő, hogy évről évre az általában legmagasabban rangsorolt hazai gimnáziumok versenyzői között dől el az érmek és helyezések sorsa. A versenyzők az idei évben Budapest mellett győri, illetve miskolci gimnáziumokból is megmérettettek.

Az elmúlt néhány év járványügyi intézkedései miatt 2019 óta egyik csapat sem utazhatott az iGeo hivatalos helyszínére, ehelyett online, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán vettek részt az olimpikonok a nemzetközi versenyen. Az idei évben azonban már újra megvalósul a Nemzetközi Földrajzi Olimpia élőben, melynek helyszíne Bandung, Indonézia lesz. A magyar csapat augusztusban utazik a távolkeleti országba, hogy összemérje tudását több mint negyven ország közel 200 versenyzőjével a világ minden részéről.