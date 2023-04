Jobb kondícióban vannak idén tavasszal az őszi vetések, mint tavaly voltak, hiszen jobb a talaj vízháztartása. Az időjárás eddig kedvezett a gabonának, repcének és minden növénynek. Szépen fejlődik az árpa is, sőt, már kezdi a zászlós leveleit és a kalászt tolni. A vetésekkel viszont éppen az esős időjárás miatt, körülbelül egy–másfél hét csúszásban vannak a gazdálkodók.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) baranyai elnöke elmondta, az már látszik, hogy május elsejéig Baranyában nem lesz befejezve a kukorica és a napraforgó vetése sem. Amint viszont az időjárás melegebbre fordul, akkor ez nem fog gondot okozni, mert ez a csúszás bepótlódik. A gazdák folyamatosan, hétvégén is dolgoznak, hiszen ki kell használni azokat a napokat, amikor az időjárás nem akadályozza a munkavégzést, másrészt a lemaradást is be szeretnék hozni.

Forrás: MW

– Elég vegyes a kép, hiszen van, ahol még a talajelőkészítések zajlanak, máshol már folyamatos a napraforgó és a kukorica vetése, az esőzés miatt viszont a gépek nem mindig tudtak dolgozni, ezért körülbelül egy–másfél hét csúszás van a vetésben. Ilyenkor persze a növényvédelemre is nagy hangsúlyt kell fektetni, így most mindenki a gombabetegségek és a bogarak ellen védekezik. A korai vetésű napraforgó és kukorica sem kelt még ki, ami nem meglepő, hiszen az utóbbi két napot leszámítva nem volt még tartósan 10 fok fölött a talajhőmérséklet

– foglalta össze a jelenlegi helyzetet a NAK vármegyei elnöke.