A klaszter az indulás óta részt vesz a kamara által indított Épít-Ésszel című népszerű építőipari szakmaismereti versenyen. Ennek célja, hogy a középiskola-választás előtt álló 6–7. osztályos diákoknak játékos formában mutassa be az építőipari szakmákat. 2022-ben a klaszter hét tagja, a PBKIK, valamint a Baranya Megyei Szakképzési Centrum az Ipar 4.0 koncepció jegyében létrehozta a Pécsi Ágazati Képzőközpontot, elsősorban az építőipari szakmák gyakorlati képzésének magasabb színvonalra emelése és a végzős diákok szakmában tartása érdekében. A projekt sikerét mutatja, hogy az idén a klaszter és egyik tagja, a Vörös Bau Kft. is Baranyai Szakképzési Díjat kapott.

Az elmúlt 5 évben több száz köbméter habarcsot, több ezer téglát használtak el a tagok, nagyon sok tanulónak tudtak jó szakmát a kezébe adni. Az építőipart az elmúlt időszak nem kímélte – háború, infláció, magas építőanyag­árak –, azonban a klaszternek és a tagoknak külön-külön jelenleg is több projektjük fut, amelyek vélhetően hasonló sikerrel zárulnak, mint az eddigiek.