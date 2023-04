- Többféle képesség és tudás hasznosul ebben a komplex feladatban. Ez részben adatbányászat, de értékelési, elemzési kompetenciákkal, a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretekkel is kell rendelkezni. A hallgatók vállalták, hogy amellett, hogy hatékonyan és tevékenyen részt vesznek a kutatási munkában, egy-egy TDK-dolgozatot is írnak a projekt végén. A 9 hónapos program alatt a karról mentoroktatók támogatják a munkát, a megszerzett tapasztalatokkal egyetemi kutatócsoportunk portfóliója is bővül. A kutatásban való részvétel bővíti a hallgatók szakmainyelv tudását, rálátnak egy olyan területre, amelynek a jövőben egészen biztosan nagyobb szerepe lesz. Fejlődik a szabályrendszerekhez való igazodási képességük, gyakorlatot szereznek a teammunkában való együttműködésben, valamint a hatóságokkal, a különböző szervezetekkel való kapcsolattartásban. Ezek mind kiválóan kamatoztathatók későbbi munkájukban, ezáltal akár úttörő szerepet is játszhatnak a saját országukban vagy szakterületükön – véli dr. Baranyai Bálint.

Az ösztöndíjasok további nyeresége, hogy a munkával bekerülnek a közösségi energiával, tágabban a fenntartható energiaátmenettel foglalkozó európai egyetemek, civil szervezetek és EU-s intézmények szakmai közösségébe is.