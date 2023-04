Mivel a kar hallgatóinak 20%-a angol nyelvű képzésen vesz részt, évről évre nő az angol nyelvű szekciók száma a Pollack Expon. Idén építőipari és informatikai területen hallhatnak előadásokat angol nyelven a hallgatók, mint ahogy szintén angolul a Breuer Marcell Doktori Iskola is bemutatja kiemelkedő doktori értekezéseit.

A 100 tudományos előadás mellett látványos bemutatók, mintegy 130 cég kiállítása, konferenciák és interaktív programok várják a tudomány és a jövő iránt érdeklődőket.

A szakmai kiállításra a Dél-Dunántúl építészeit, mérnökeit – idén is akkreditált előadásokat hallgathatnak a Bara-nya Vármegyei Mérnöki Kamara és a Dél-Dunántúli Építész Kamara tagjai –, kivitelezőit, egyetemi hallgatóit és középiskolai diákjait is várják, de azok számára is hasznos lehet a kétnapos rendezvény, akik építkezést, felújítást terveznek, esetleg a műszaki újdonságok iránt érdeklődnek.

Különleges bemutató-kamionnal érkezik a techóriás Huawei, amely több mint 80 m2-es kiállítótéren állítja ki legújabb fejlesztéseit. Az eseményre többek között játé-kokkal és nyereményekkel, valamint vezetett, interaktív szakmai túrákkal várják a régió középiskolás diákjait és tanáraikat. A szakmai túrákon a fiatalok megismerhetik a mérnöki pályákat, a kiállítások mentén a kar hallgatói által készített munkákat, betekintést nyerhetnek a mérnökképzés mindennapjaiba, az egyetemi élet sajátosságaiba.

A Pollack Expon rendezik a „Tervezz te is ökoházat!” innovációs középiskolai verseny, valamint a Körber Innovathon díjátadóját, utóbbin azokat a PTE MIK-es egyetemistákat ismerik el, akik a Körber Hungária Kft. által kiírt gépészipari feladatokat a legmagasabb minőségben oldották meg.