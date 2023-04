A dohányipar felé 2010-ben fordult az útja: az Essentra (Filtrona) Filter szigetszentmiklósi üzemét olyan sikeresen futtatta a csúcsra, hogy a rangos multinacionális nagyvállalat amerikai új üzemének talpra állítására is őt kérték föl.



A Hauni stratégiáját váltotta a Körberére



A Filtrona gépeinek jó részét szállító Hauni Hungária Gépgyártó Kft. 2016-ban már nemzetközi eredményeit és tapasztalatait is méltányolva, és éppen jelentős stratégiaváltási terveik helyi menedzselése érdekében kérte föl az elsősorban az alkatrészbeszerzésekért, a logisztikáért és a gépek összeszereléséért felelő ügyvezetői feladatra. Ahonnan aztán, bár ugyanabból az irodából, de már a cégcsoport egyik legnagyobb és legeredményesebb egysége, a Körber Hungária Kft. elbocsátó szép üzenetével vonult a közelmúltban nyugállományba. Közben ötleteivel, meglátásaival a kamara fejlesztéspolitikai bizottságának alelnökeként is segítve a baranyai vállalkozásokat.



Köszöni a díjat, de csak a dolgát tette



A menedzseri munka egyik kulcsát a társaság – így saját – munkatársainak körültekintő kiválasztásában látja. Ennek megfelelően bár e díjat is különös megtiszteltetésként értékeli, rögtön hozzáteszi, hogy az egy csapatmunka, és a társaság helyi közösségeket támogató szemléletének eredménye is – egyébként is meglepte kicsit, hiszen ő „csak tette a dolgát egész életében”.

És teszi most is, igaz, frissnyugdíjasként újabb fordulattal sokkal inkább a család, hat unokája felé fordulva. És egy kicsit több időt szentelve kedvenc elfoglaltságának, a lovaglásnak, és fővárosi otthona mellett egyre több időt töltve a Vértesben épülő vidéki kis háza jóvoltából a természet közelében.