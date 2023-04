- A húsvéti ünnephez kapcsolódó termékeket árusítók voltak a NAV célkeresztjében: 7 vizsgálat végződött mulasztás jegyzőkönyvezésével

- közölte Barlai Krisztina, a NAV baranyai szóvivője.

A NAV baranyai munkatársai 114 alkalommal ellenőrizték főként a közterületeken, piacokon árusítóknál a tojás, a sonka, a friss zöldségek, a tojásfestékek, a locsolókölnik, és az ünnephez kapcsolódó egyéb termékek értékesítését. Bár az akció részleteit előzetesen közzétették az adótraffipaxban, így is voltak, akiket szabályszegésen kaptak: 5 adózó nem tett eleget a nyugta- és számlaadási kötelezettségének, 1 esetben tárták fel be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatását, és 1 esetben pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettségszegés miatt indítottak eljárást. A mulasztók egymillió forintig terjedő bírságra számíthatnak, és a kedvezőbb adózási módokra vonatkozó jogosultságukat is elveszíthetik.