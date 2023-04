Az önkormányzat közleménye arra azonban már nem tért ki, hogy miért volt szükség a szerintük nem létező politikusi parkoló bővítésére, és az egykori taxi-drosztból miért nem lett inkább közparkoló – enyhítve ezzel például a közemberek parkolási gondjain. De azt sem fejtették ki, hogy az MSZP-s, DK-s alpolgármesterek mióta nem nevezhetők politikusoknak.

Titkolták eddig a létezését

A közlemény egyébként azt is megjegyzi, hogy nem fű alatt, hanem „nyilvános ülésen hozott határozatot a városfejlesztési és kommunális bizottság” a – szerintük tehát – nem létező politikusok parkolójának bővítéséről, és kitérnek arra is, hogy lapunk munkatársa „tökéletesen tájékozatlan, vagy szándékosan állít valótlant”. Csakhogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság döntéséről a szélesebb nyilvánosságot mindeddig nem tájékoztatták, és részleteket most sem közöltek.

Ráadásul még akkor is megtagadták a pécsiek tájékoztatását a közpénzekből működő sajtóosztály munkatársai, amikor erre a bővítésre kifejezetten rákérdeztünk néhány hete. Vagyis szándékosan titkolták el a pécsiek szélesebb nyilvánossága elől a politikusi VIP-parkoló bővítését, ahova tehát csak és kizárólag a városháza számára Nagyon Fontos Személyek (Very Important Personok, VIP-ek) állhatnak be, és leginkább ezeket saját MSZP–DK-s politikusaik használhatják.