Végéhez közeledik a Pannon Európai Területi Társulás nagyszabású, 3,5 éve zajló, ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című projektje, melynek célja, hogy meghatározza a 2021-2027 közötti európai uniós költségvetési ciklus közös magyar-horvát fejlesztési programjainak legfontosabb prioritásait. E folyamatban részt vettek mindkét ország központi kormányszervei, helyhatóságai, terület- és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szakemberei - olvasható a társulás közleményében.

A Pannon ETT március 31-én Barcson, április 5-én pedig Verőcén tartott információs napot, ahol bemutatásra kerül az elvégzett munka, az elkészült program, továbbá a horvát-magyar határmenti térség pályázati kiírásainak várható ütemterve.

Az információs napon elhangzott, hogy az egyeztetések jelenleg is zajlanak hazánk és Horvátország között a program elfogadásáról. A magyar kormány célja az, hogy mindenki számára előnyös megállapodás szülessen. A lényeg, hogy olyan program jöjjön létre, amely ténylegesen szolgálja a dél-dunántúli határ menti régió gazdasági megerősödését. Ezután kerül sor az Európai Bizottság jóváhagyására, melyet követően jelenhetnek meg az első pályázati felhívások. A Pannon ETT a programozási munkát április végével lezárja, készen áll arra, hogy a program indulhasson.