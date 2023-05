Ráadásul az idén nagyon sok búzatáblában a sárgarozsda is felütötte a fejét, és sajnos terjed a vármegyében, így -a gazdáknak védekezni kell ez ellen is. Utoljára Magyarországon 2014-ben volt sárgarozsda járvány, és a 2023-as tavaszi időjárás kísértetiesen hasonlít a 2014-ben tapasztaltra, így mostanra gyakorlatilag minden megyében lehet fertőzött növényeket találni. A gabonabetegség és a bogarak elleni védekezés költsége is magas, de elmarad a károkozás mértékétől, főleg, ha azt nézzük, hogy a sárgarozsda akár 60-80 % terméskiesést is okozhat.

Befejeződtek a vetési munkálatok

A csapadékos napok és a hűvös tavaszi időjárás miatt idén lassabb ütemben zajlott a tavaszi vetés, de befejeződtek a munkálatok az egész vármegye területén, sőt ki is keltek a növények, de egyelőre a hűvös idő a napraforgó és a kukorica lassabb növekedését eredményezi. A kukorica is besárgult egy picit, hiszen melegigényes növény, és sokkal jobban szereti a 20 fok fölötti időjárást. Tavasszal kukoricával (szemes) több mint 56 ezer hektárnyi területen vetettek, ezen kívül napraforgóval több mint 21 ezer, szójával pedig csaknem 15 ezer hektárnyit.

Tavasszal összesen csaknem 105 ezer hektáron került földbe a mag, a fentieken kívül tavaszi árpa, magborsó, zab, burgonya, cukorrépa, siló és vetőmag kukorica, valamint egyéb tavaszi vetésű növények fejlődnek már a baranyai szántóföldeken.