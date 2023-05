Kedden délután ünnepélyes keretek között adták át a japán Seiren Ltd. 15,2 milliárd forintból felépített pécsi gyárát, amelyhez az Orbán-kormány 4,6 milliárd forintos támogatást biztosított.

A Seiren ezzel 170 munkahelyet hozott létre a baranyai vármegyeszékhelyen, a gyár nem csupán egy üzem a többi között, hanem a japán cégnek ez az első európai üzeme. A tervek szerint Pécsenévente két és félmillió méter üléshuzat készülhet majd.

A Seiren elnöke optimista

A gyáravatón a Seiren Co., Ltd. elnöke azt mondta, hogy 2021 elején döntöttek Pécs mellett, azóta több mint két mozgalmas év van mögöttük, rengeteg dolog történt, a koronavírus-járvány és a háború miatt nehézségekbe ütköztek és az autóipar is nehéz két éven van túl.

– De végre elértük a célunkat és az autóipar is kezd magához térni, amely nagy változás előtt áll az elektromos átallással. Ezt sokan lemondásként élik meg, de szerintünk ez egy újabb lehetőség a kitörésre, a pécsi központtal sokkal optimistábban látom a jövőt, mint eddig. Remélem, sokat ad majd hozzá a pécsiek életéhez és nemzetgazdasági szempontból is fontos lesz Magyarországnak – mondta az elnök.

Masato Ohtaka, Japán magyarországi nagykövete szerint a fejlesztésben hitt a kormány, a magyar nagykövetség Japánban, sokat segített az önkormányzat és a pécsi egyetem is és tudomása szerint az utóbbi intézmény diákjait is foglalkoztatják majd az üzemben.

Kitért arra is, hogy egy új autó vásárlásakor fontos szempont a belső is, a gépjármű kiválasztásakor megtapogatjuk a textíliát is és ezért is egyre fontosabb lesz a belső minőség, mert ez „adhatja el” az új autókat.

Hoppál: japán-magyar közös munka volt

Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselő már a gyár érkezésének 2021-es bejelentéskor hangsúlyozta, jelentős regionális verseny zajlott annak érdekében, hogy a cég a baranyai vármegyeszékhelyet válassza.

A Magyar-Japán Parlamenti Baráti Tagozat elnöke a gyáravatót ünnepnapnak nevezte, ami két évvel azután történt meg, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentésével elindultak együtt azúton japánok és magyarok közösen a földrajzi távolságokat is áthidalva.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogya 135 esztendős világcég az uniós piacra a Európai Unión belül hozta létre a gyártókapacitását, és ezen belül is Magyarországra és magyar helyszínek közül Pécsre jutott a választása, amit meg is köszönt a vállalat vezetőinek.

A vállalat világszerte az egészség-, a környezet-, a divatiparban és elektronikai területen is tevékenykedik, de autóipari beszállítóként működik – tette hozzá Hoppál Péter.

– Szintetikus bőrt állítanak elő, amely a valódi bőrtől megszokott minőséget tudja hozni, a cég vevőipedig a prémium autómárkák, amelyeknek teljes körű kiszolgálása válik lehetővé a pécsi fejlesztéssel – mondta. – A próbagyártás már elindult, a nyáron már sorozatgyártásba is fordulhat az üzem.

A fideszes honatya köszönetet mondott a kormánynak, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezetőjének, munkatársainak, Pécs városának és a japán nagykövetnekés Palanovics Norbert magyar nagykövetnek a beruházás létrejöttéhez.